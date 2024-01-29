اعتماد نتيجة برنامج التسويق الرقمي بكلية التجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلن رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن اعتماد نتائج المستويين الأول والثاني لبرنامج التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية DMEB بكلية التجارة الدولية واللغات، بنسبة نجاح للمستوى الأول بلغت91%، بينما بلغت نسبة النجاح في المستوى الثاني 97% بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

بدوره، أوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية -في بيان اليوم الاثنين- أن نسبة النجاح لطلاب المستوى الدراسي الثاني جاءت كالتالي : بمادة المحاسبة 96%، ونسبة النجاح في مادة مبادئ الإدارة 99%، أما مادتي مبادئ البرمجة ونظم المعلومات فكانت النسب 88.5 % ؜، 68% ، في حين بلغت نسبة النجاح في كل من مواد متطلب اللغة الإنجليزية و مبادئ الجودة 93.5% ، 100%، وبلغت نسبة النجاح في مادة مقدمة في الشبكات 94 %، و مادة رياضة الأعمال والاستثمار 93% ،ومادة الإعلان 100%، ومادة دعم اتخاذ القرار 100%، ومادة تطبيقات الموبايل 96 %،و مادة مبادئ المحاسبة (2) 97%، ومادة مبادئ التسويق 98%، ومادة نظم المعلومات وتصميمها 96%.

