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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هنجيب منين صحة نحرق دمنا.. محسن لملوم: الحمد لله إن المنتخب خرج

محسن لملوم
محسن لملوم

علق محسن لملوم، الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي، على خروج منتخب مصر لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد خسارته بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب الكونغو.

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وقال محسن لملوم، الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحمد لله إن المنتخب خرج من بطولة كأس الأمم أفريقيا.. هنجيب منين صحة نحرق دمنا كل شوية".

 

وأضاف: "الخسارة والخروج من البطولة كان متوقعا، الخروج من البطولة ليس غلطة اللاعبين ولا الجهاز الفني ولكن اتحاد الكرة هو المسئول الأول عن خروج المنتخب من البطولة".

 

وأشار محسن لملوم، الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي،: "لابد من محاسبة المسؤولين عن اخفاق المنتخب المصري وخروجه من بطولة أفريقيا بهذا الشكل المهين".
 

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