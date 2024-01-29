وليد عبداللطيف: فيتوريا لو استكمل عقده مع المنتخب لن نصل لكأس العالم

قال وليد عبداللطيف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن منتخب مصر لم يفوز بأي مباراة مع الفرق الأربع في بطولة أفر

يقيا.

وأضاف وليد عبداللطيف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "فيتوريا لو استكمل عقده مع المنتخب لن نصل لكأس العالم".

وأشار: "هناك مسئولية كبيرة على إداري والمشرف العام على المنتخب بسبب التصريحات التي خرجت من اللاعبين خلال المعسكر"، موضحا: "منتخب مصر يحتاج مدربين أجانب، والمصري لن يتحمل، وطالما توافرت الأموال أرشح المدرب الأجنبي".

