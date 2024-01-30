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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض القاهرة للكتاب.. أرقام قياسية في عدد الزوار

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للكتاب أن اليوم الخامس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 شهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تخطى عدد الزائرين للمعرض، اليوم الاثنين، 374 ألفا و424 زائرًا، ليبلغ إجمالي عدد الزائرين منذ فتح أبواب المعرض للجمهور يوم 25 يناير حتى الآن نحو مليون و638 ألفا و597 زائرًا.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين -في تصريح صحفي- إن هذا الإقبال الكبير أتى نتيجة لخدمات التيسير على الزائرين بدءًا من توفير خطوط مواصلات مخصصة للمعرض وانتهاءا بتوفير الخدمات اللوجستية داخل المعرض والتي جعلت المعرض مناسبًا لكل أفراد الأسرة.

الثقافة والفن للجميع

وأضاف أن المعرض به الكثير من المبادرات الجاذبة للقراء ومحبي القراءة والإطلاع، ومنها المبادرة التي أطلقتها وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني للعام الثاني على التوالي "الثقافة والفن للجميع" والتي تتيح الكتاب المخفض بأسعار من جنيه إلى 20 جنيه، إضافة إلى الأسعار المخفضة لإصدارات قطاعات الوزارة وعدد من دور النشر الخاصة.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعاليات المعرض في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل.

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