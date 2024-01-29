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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم منتخب مصر السابق: توجيه الشكر لـ فيتوريا أول خطوات الإصلاح

فيتوريا
فيتوريا

قال وليد عبداللطيف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن أول خطوات الإصلاح هي توجيه الشكر للمدير الفني روي فيتوريا، متسائلا: هل مجلس اتحاد الكرة سيغير للأفضل أم لا؟.

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وليد عبداللطيف: فيتوريا لو استكمل عقده مع المنتخب لن نصل لكأس العالم

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فيتوريا بيقبض أكتر من سكالوني.. نجم منتخب مصر السابق يفجر مفاجأة على الهواء


وأضاف وليد عبداللطيف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "علينا امتصاص غضب الجماهير وشرح أسباب ما حدث من إخفاق، منوها أن الجماهير صدمت من معرفة راتب روي فيتوريا وهو 200 ألف يورو".

 

وأوضح وليد عبداللطيف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق،: "علينا وقف المحسوبيات والبدء في تصعيد لاعبين من المنتخب الأولمبي".
 

فيتوريا

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