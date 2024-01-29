نجم منتخب مصر السابق: توجيه الشكر لـ فيتوريا أول خطوات الإصلاح

قال وليد عبداللطيف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن أول خطوات الإصلاح هي توجيه الشكر للمدير الفني روي فيتوريا، متسائلا: هل مجلس اتحاد الكرة سيغير للأفضل أم لا؟.



وأضاف وليد عبداللطيف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "علينا امتصاص غضب الجماهير وشرح أسباب ما حدث من إخفاق، منوها أن الجماهير صدمت من معرفة راتب روي فيتوريا وهو 200 ألف يورو".

وأوضح وليد عبداللطيف، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق،: "علينا وقف المحسوبيات والبدء في تصعيد لاعبين من المنتخب الأولمبي".

