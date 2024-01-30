نصف مليون دولار.. مفاوضات داخل الزمالك مع مهاجم عراقي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن مفاوضات جديدة داخل نادي الزمالك.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر “فيس بوك”: “لاعب مفاجأة.. الزمالك دخل في مفاوضات مع أيمن حسين مهاجم العراق، واللاعب طلب نصف مليون دولار راتبا، والزمالك يحاول خفض المبلغ”.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض، والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي، وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي؛ بعد الفوز على أهلي جدة السعودي، بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد آل مكتوم في نهائي البطولة.