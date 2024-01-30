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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: اتحاد الكرة كان هدفه تطفيش جهاز كيروش منذ هذا التوقيت

صدى البلد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، منذ نجاحه من اليوم الأول؛ حاول تطفيش جهاز البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق، من المنتخب الوطني.

وأوضح ضياء السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "هدف المجلس كان هو رحيل الجهاز الفني خاصةً أن أحمد مجاهد الرئيس السابق، هو من أتى به".

وأضاف ضياء السيد: "مجلس جمال علام حاول تسريب بعض المعلومات لوسائل الإعلام عن وجود أزمات في الجهاز الفني وهو لم يكن صحيحا، لدرجة أن كيروش دخل في حالة غضب وأكدت له أنها أساليب معروفة، وجلسة التجديد التي ظهرت للإعلام كانت جلسة تطفيش وليست تجديد الثقة، وهو ما فهمه كيروش ورحل من الجلسة بعد ربع ساعة تقريبًا".

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