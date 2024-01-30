عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش محاسبة.. ضياء السيد: فيتوريا ضعيف الشخصية ومشروعه «وهم»

صدى البلد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن سبب فشل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الحالية، هو أن التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي، منذ البداية كان خاطئا.

وأوضح السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تم الترويج عن فكرة المشروع مع فيتوريا، ولكن أين هو المشروع؟ حتى تتم المحاسبة، ولكن المشروع وهم خاصةً أنه لم يقدم أي شئ".

وأضاف أمير هشام: "بعد خسارتنا مباراة نيجيريا أثناء تولي المهمة مع كيروش، تم عرض عقدنا لوسائل الإعلام، ويجب المعاملة بالمثل مع فيتوريا الذي فشل بشكل ذريع، والمباريات التي خاضها كانت سهلة وتقييم المدير الفني بطولة أمم إفريقيا والوصول إلى كأس العالم".

وقال مدرب منتخب مصر السابق: "فيتوريا لم يدرب أي فريق افريقي أو أي منتخبات وبالتالي هو لا يملك أي خبرات، وعدم إظهار مشروع المدرب للإعلام أو محاسبته من أسباب الفشل، ولم يدخل أي عنصر جديد لصفوف المنتخب سوى محمود حمادة صاحب الـ31 عامًا".

واختتم: "لم أتفاجأ من المستوى المقدم أو الصدمة، بسبب عدم وجود مدرب صاحب خبرات قادر على قيادة الفريق، أو التعامل مع المباريات بشكل جيد أو الظروف المتغيرة وهو شخصية ضعيفة ومترددة ومضطربة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

فرنسا تهدد إثيوبيا بسبب مذكرة التفاهم مع أرض الصومال.. تفاصيل

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

ترشيحاتنا

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

عبادات يمكن الإكثار منها في شهر رجب.. اعرفها

مفيش محاسبة.. ضياء السيد: فيتوريا ضعيف الشخصية ومشروعه «وهم»

مدير الإلكسو: دور عظيم لمصر في تحقيق أهداف المنظمة بالعالم العربي

استشهاد واصابة عشرات المدنيين في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة

ضياء السيد: جهاز كيروش لم يحصل على مستحقاته المتأخرة من الجبلاية حتى الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مداهمة لشرطة وهمية.. مقلب من رئيس شركة بالهند في الموظفين| ماذا حدث؟

لن تصدق ماذا فعل تطبيق الخرائط GPS في سائق سيارة؟

شاهد.. انهيار مسرح بمطرب هندي شهير ووقوع قتلى ومصابين

هدد بالرحيل| الأهلي يتراجع عن ضم أبوجبل بسبب الشناوي.. وعلي لطفي البديل

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ