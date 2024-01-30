احذروا شراءها.. إكسسوارات للفتيات تسبب السرطان

قد ينظر إلى تيجان الفتيات الصغار على أنه منتج بسيط لإسعاد طفلة لا يحمل أية خطورة ولكن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، فقد تم سحب الآلاف من التيجان المصنوعة من حجر الراين لأنها تتجاوز حدود الرصاص، وهو معدن سام مرتبط بالسرطان.

تم بيع تيجان على أمازون بواسطة إحدى الشركات، ولكن بعد فترة استدعت الشركة 12440 تيجانًا فضية من حجر الراين للأطفال، بعد ما تبين أن أحجار الراين تحتوي على مستويات من الرصاص تتجاوز الحظر الفيدرالي على محتوى الرصاص.

تم بيع التيجان المصنوعة في الصين في مجموعات من أربعة، بما في ذلك التيجان ذات أحجار الراين الزرقاء والأرجوانية والشفافة، ولكن تم سحب التيجان الفضية ذات الأحجار الكريمة الحمراء فقط.

وتم بيع التيجان على موقع أمازون بين يناير 2021 ونوفمبر 2023 مقابل حوالي 19 دولارًا لأربعة أشخاص، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يعتبر الرصاص سامًا للأشخاص من جميع الأعمار، ولكنه قد يكون ضارًا بشكل خاص للأطفال، فقد لا يعاني معظم الأطفال من أعراض واضحة، لذا من المهم أن يتم اختبار الأطفال الذين يتعرضون للرصاص للتحقق من مستويات الرصاص في دمائهم.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن التعرض للرصاص على المدى القصير يمكن أن يؤدي إلى أعراض تشمل الصداع وآلام البطن والقيء وفقر الدم، وقد يؤدي التعرض لها على المدى الطويل إلى ظهور أعراض إضافية، مثل الخمول وفقدان الوزن والإمساك وصعوبة التنفس.

يمكن للمعادن الثقيلة مثل الرصاص أن تدخل إلى المنتجات الغذائية من التربة أو الهواء أو الماء أو العمليات الصناعية، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP).

يمكن أن يؤدي التعرض للرصاص إلى الإضرار بصحة الأطفال بشكل خطير، حيث يتسبب في تلف الدماغ والجهاز العصبي وتباطؤ النمو والتطور،وقالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إنه لا يوجد مستوى آمن معروف للتعرض للرصاص.

وقد يرتبط الرصاص أيضًا بالسرطان. صنفت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) الرصاص على أنه مادة مسرطنة محتملة للإنسان، في حين قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) إن الرصاص ومركبات الرصاص 'من المتوقع بشكل معقول' أن تكون مواد مسرطنة للإنسان، مما يعني أنها يمكن أن تسبب السرطان في البشر. الناس.

ويعتقد الخبراء أن حوالي 2.5% من الأطفال دون سن الخامسة تعرضوا لمستويات خطيرة من الرصاص، ونتيجة لذلك، قد يكون لديهم مشاكل في النمو والتعلم والسلوك والسمع والكلام. آثار التعرض للرصاص يمكن أن تكون دائمة.

يعتبر الرصاص سامًا للأطفال بدءًا من حوالي 10 ميكروجرام/ديسيلتر، وليس من الواضح بالضبط مقدار الرصاص الذي تحتويه التيجان.

يحدث التسمم بالرصاص عندما يتراكم الرصاص في الجسم، عادةً على مدى أشهر أو سنوات، حتى الكميات الصغيرة من الرصاص يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، لا تظهر علامات التسمم بالرصاص إلا بعد تراكم كميات خطيرة منه.