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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي الحجار يكشف عن الأسماء المشاركة في فعاليات "100 سنة غنا"

المطرب علي الحجار
المطرب علي الحجار

أكد المطرب الكبير علي الحجار، أنه  سيكون هناك مشاركة لمطربين كبار، في فعاليات “100 سنة غنا”، على رأسهم الفنان الكبير محمد الحلو، وأحمد عفت سيقوم بالغناء لعبد الحليم حافظ، ونهاد فتحي التي  ستقوم بالغناء للفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، وأسماء كمال التي ستقوم بالغناء للفنانة العظيمة أم كلثوم.

 

وقال علي الحجار، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه سأقوم بالغناء لعدد من المطربين العظماء، سواء الفنان محمد عبد الوهاب، والفنان عبد الحليم حافظ.  

 

وتابع المطرب الكبير علي الحجار، أن محمد فوزي أسم سابق عصره، مؤكدا أنه سنعمل على تقديم أغنياته وألحانه بتوزيعات جديدة.

 

الموسيقى الخاصة به

وأشار المخرج عصام السيد إلى أن الجمهور المتوقع حضوره لفعاليات "100 سنة غنا"، سيكون إهتمامه الأساسي على الغناء، مشيرا إلى انه سيتم  العمل على تقديم أغاني للفنان العظيم محمد عبد الوهاب، والموسيقى الخاصة به.

علي الحجار 100 سنة غنا عبد الحليم حافظ نجاة الصغيرة محمد فوزي

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