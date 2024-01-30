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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد إعلان نادي الزمالك صفقات الموسم.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري، عن مستجدات داخل نادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: “الزمالك يعلن عن صفقاته الأربعاء .. ومؤتمر المدرب الجمعة”. 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء الاثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عمرو الدرديرى كرة القدم بنادي الزمالك نادي الزمالك

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