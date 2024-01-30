السعودية.. إجراء قاسي من أرامكو يخص إنتاج المملكة من النفط

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن عملاق النفط السعودي شركة أرامكو تراجعت عن خططها لرفع طاقتها الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يومياً وأبقتها عند 12 مليون برميل يومياً بناء على توجيه من وزارة الطاقة السعودية، وفق إفصاح الشركة لسوق الأسهم السعودية يوم الثلاثاء.

وذكرت الشركة السعودية في نتائج أعمالها للفصل الثالث من 2023، إنها تطور أربعة مشاريع للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، وهي زيادة إنتاج النفط الخام من حقلي "المرجان" و"البري"، وتطوير حقل "الدمام"، ومشروع زيادة إنتاج النفط من "الظلوف".

وكانت الشركة في مارس 2020، تلقت أرامكو توجيها من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يومياً، وكانت في ذلك الوقت تزود عملائها بـ 12.3 مليون برميل يومياً.