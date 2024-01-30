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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الجمهورية: مصر تؤكد في كل المحافل الدولية موقفها الثابت من القضية الفلسطينية

صدى البلد

ذكرت صحيفة الجمهورية، أن مصر تؤكد - في كل المحافل الدولية- موقفها الثابت من القضية الفلسطينية بصفة عامة وتطورات أحداث قطاع غزة بصفة خاصة، وتجدد تأكيدها الدائم على المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة مستمرة وبكميات تكفي لإعاشة الشعب الفلسطيني في القطاع، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته نحو وقف الكارثة الإنسانية في غزة والتحلي بالمسئولية والإرادة لتحقيق هذا الهدف ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعنوان "مواقف ثابتة"- أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة إعلاء صوت العقل والحكمة والسلام الجاد الشامل العادل الذي يقود إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل إلى الأمن والاستقرار للجميع.

وأشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن المسئولية الإنسانية للمجتمع الدولي تتطلب التدخل الفوري لإنهاء العنف والخراب والتدمير بقطاع غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لكل الأعراف الدولية والإنسانية.

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