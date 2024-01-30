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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة مسيرة سودانية تستهدف مجموعة من ميليشيا الدعم السريع في العاصمة الخرطوم

أرشيفي
أرشيفي

ذكرت وسائل إعلام سودانية أن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مجموعة من ميليشيا الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

ونجحت قوات الجيش السوداني في ضرب الميليشيا المتمردة ثمانية ضربات بدقة متناهية، علاوة على ضربات الطيران التي تمت بتصويب دقيق، وذلك خلال الفترة الماضية.

وذكرت قوات الجيش السوداني أن مجمل القتلى بلغ حوالي 867 قتيلا، منهم حوالي 260 من ولايات دارفور، خاصة شرقها، علاوة على 394 مرتزقة أجانب (تشاديين، ونيجريين، وحبش، وماليين، وأفريقيا الوسطى)، و213 قتيلا من أبناء غرب كردفان.

أما الجرحى، فقد بلغ عددهم حوالي 1850 جريحا، حيث غنمت القوات المسلحة 22 عتادا حربيا، ودمرت 17 عربة قتالية.

كما غنمت القوات المسلحة كميات من الأسلحة الثقيلة وأسلحة المعاونة والذخيرة.

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