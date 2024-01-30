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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

داليا مصطفى تخطف الأنظار بالأسود الأنيق في أحدث ظهور

صدى البلد

خطفت الفنانة داليا مصطفى، أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بصورة جديدة لها، من أحدث اطلالة.

وبدت داليا مصطفي بإطلالة ناعمة، مرتدية جامبسوت أسود، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الساحرة، وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية".
 

جدير بالذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.


أحداث مسلسل علاقة مشروعة 
 
وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حسا رومانسيا مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.

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