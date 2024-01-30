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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس مياه البحيرة يناقش الإجراءات النهائية للانتهاء من الوصلات المنزلية لقرى حياه كريمة

صدى البلد

اجتمع المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، بقطاعات المشروعات والمالية والتخطيط، والشركات المنفذة للوصلات المنزلية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لوضع اللمسات الأخيرة لعملية الانتهاء الكامل للوصلات المنزلية فى قرى حياة كريمة، حيث تم مناقشة نسب التنفيذ النهائية وحث الشركات المنفذة على سرعة الانتهاء وتسليم المشروع فى أقرب وقت وكذلك مناقشة المشكلات والعقبات التي تعيق مواصلة العمل فى جميع القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشدد "نشأت" على ضرورة الدفع بفرق عمل اضافية للانتهاء من الوصلات طبقا للجدول الزمنى المحدد، وكذلك تقديم مقترحات لتقليص العامل الزمنى لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالنسب المتفق عليها ومطابقتها.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة".

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