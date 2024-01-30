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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر 370 جنيها.. سماعة بلوتوث جديدة مع إلغاء الضوضاء وعمر بطارية طويل

بسعر 370 جنيه..سماعة
بسعر 370 جنيه..سماعة بلوتوث جديدة مع إلغاء الضوضاء وعمر بطار

طرحت علامة Noise الهندية المشهورة بمنتجات الصوت والأجهزة القابلة للارتداء، سماعة بلوتوث جديدة في الرقبة تسمى Noise Airwave. 

وهذا ثاني منتج صوتي تطرحه العلامة هذا الشهر بعد سماعة Noise Buds Combat X الموجهة للاعبين. 

كما أطلقت الشركة مؤخرًا ساعة ذكية تسمى NoiseFit Vortex Plus.

بسعر 370 جنيه..سماعة بلوتوث جديدة مع إلغاء الضوضاء وعمر بطارية طويل!

مواصفات سماعة Noise Airwave:

 

  • سعات 10 مم لتوفير تجربة صوت عالية الجودة.
  • تقنية إلغاء الضوضاء المحيطة لتحسين وضوح الصوت أثناء المكالمات.
  • تصميم أنيق مع أطراف مغناطيسية وتوفر بأربعة ألوان: أزرق جليدي، أخضر زيتوني، أزرق داكن، أسود لامع.
  • عمر بطارية يصل إلى 50 ساعة من التشغيل المتواصل.
  • ثلاثة أوضاع معادلة لتخصيص الإعدادات الصوتية.
  • اتصال Bluetooth 5.3 موثوق وسريع.
  • وضع ذو زمن انتقال منخفض يصل إلى 50 مللي ثانية، مثالي للألعاب والبث المباشر.
  • مقاومة للماء بتصنيف IPX5، مما يجعلها مناسبة لممارسة الرياضة والاستخدام الخارجي.

السعر والتوافر:

تتوفر سماعة Noise Airwave الآن للشراء على موقع Noise الإلكتروني و Flipkart بسعر إطلاق مميز قدره 999 روبية هندية أي ما يعادل 370 جنيه.

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