ميزة جديدة في موبايلات سامسونج يمكنها إنقاذ حياتك

بينما يقدم منافسون مثل Apple و Google ميزة الكشف عن حوادث السيارات على هواتفهم الذكية، افتقر خط Galaxy من سامسونج لهذه الميزة التي قد تنقذ الحياة، ومع ذلك، فإن الاكتشافات الأخيرة تشير إلى إمكانية حدوث تغيير في المستقبل القريب.

وتعمل ميزة الكشف عن حوادث السيارات على هاتفك الذكي عن طريق استخدام مستشعرات مثل مقياس التسارع والميكروفون لتحديد ما إذا كنت قد تعرضت لحادث. في حالة حدوث ذلك، يمكنها الاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ أو إخطار جهات الاتصال الخاصة بك. وهذا مهم في المواقف التي لا تستطيع فيها الوصول إلى المساعدة بنفسك.

ميزة جديدة في موبايلات سامسونج يمكنها أن تنقذ حياتك

سامسونج تقترب من ميزة الكشف عن حوادث السيارات في هواتفها الذكية

على الرغم من أن هواتف سامسونج بها الأجهزة المناسبة لهذه الميزة، إلا أن الشركة لم تفعّلها حتى الآن. ولكن هناك أخبار سارة! فقد اكتشف مشعل رحمن من موقع Android Police أدلة على أن سامسونج قد تعمل على إضافة ميزة الكشف عن حوادث السيارات.

عثر رحمن على مستشعر باسم "Car Crash Detect Wakeup" أثناء استكشاف تطبيق Tasker على هاتفي Galaxy Z Fold 5 و S24 Ultra.

ويُقال إن المستشعر عبارة عن مستشعر مركب أو مستشعر افتراضي يجمع البيانات من مستشعرات مادية مثل الجيروسكوب ومقياس التسارع. ويهدف إلى منع تجميع أحداث المستشعر حتى يتمكن من الإبلاغ بسرعة عن حوادث السيارات المحتملة إلى التطبيقات ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، كشف رحمن عن تطبيق مخفي يسمى "MoccaMobile" في إصدار One UI 6.1، يحتوي على كود مرتبط بتشغيل وإيقاف تشغيل مستشعر الكشف عن حوادث السيارات. كان هذا التطبيق موجودًا في One UI 5.1.1 لهاتف Galaxy Z Fold 5، و One UI 6 لهاتف Galaxy S23 Ultra، و One UI 6.1 لهاتف Galaxy S24 Ultra.

وتشير هذه النتائج بقوة إلى تضمين ميزة الكشف عن حوادث السيارات، لم تعلن سامسونج رسميًا عن أي خطط لتقديم هذه الميزة لسلسلة Galaxy S24 أو Z Fold. ومن المحتمل أن يتم اختبار الميزة لإصدار مستقبلي، والوقت فقط هو الذي سيخبرنا عن خطط الشركة.

على أي حال، ستكون إضافة ميزة الكشف عن حوادث السيارات إضافة قيمة لمستخدمي هواتف سامسونج.