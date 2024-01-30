لها علاقة بداعش.. القبض على شبكة إرهابية في المغرب



نجحت الأجهزة المغربية في تفكيك شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 40 سنة، بكل من مدن طنجة، الدار البيضاء، بني ملال و انزكان.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن العناصر التي تم القبض عليها - علي مدار يومين امس واليوم - ينشطون في مجال تجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التحريات أثبتت أن هذه الشبكة تقوم بالتنسيق مع قياديين لهذا التنظيم بالساحل جنوب الصحراء في أفق تسهيل التحاق متطرفين بهذه المنطقة.

وضبطت الأجهزة الأمنية معدات الكترونية، ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، وأقنعة وقفازات بالإضافة إلى بندقية.



كما تم وضع الأشخاص الموقوفين تحت الحراسة النظرية على ذمة البحث القضية و تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف