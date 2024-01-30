9 منظمات دولية: قرارت أمريكا وحلفائها المتهورة تقطع شريان الحياة لأهالي غزة

قالت 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة ان تعليق عدد من الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة ككل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت المنظمات إنها تشعر بالقلق والغضب العميقين من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا في إدانة مخففة لفظية لما فعلته أمريكا ودول غربية بقطع تمويل المنظمة .

واعتبروا ان تعليق تمويل الأونروا يؤثر على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني، ما يعني تجويعهم .

وذكروا انهم بينما "نرحب بتحقيق الأونروا نشعر بالصدمة إزاء القرار المتهور بقطع شريان الحياة عن شعب بأكمله".