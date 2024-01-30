خطة عقارية.. مذيع أمريكي شهير يطلب الوصاية على ممتلكات زوجته لهذا السبب!

قدم مقدم البرامج التليفزيونية الكوميدية الأمريكية الشهير جاي لينو التماسًا يطالب فيه بالوصاية على ممتلكات زوجته لأنها تعاني من الخرف!

وجاء في نص الالتماس الذي قدمه للمحكمة العليا في لوس أنجلوس أن لينو يرغب في الوصاية على زوجته لكي يتمكن من تنفيذ خطة عقارية "نيابة عنها" لأنها تعاني من الزهايمر.

التصرف في أموالها بعد وفاتها

كما أنه يطلب تعيينه وصيًا عليها "للغرض الوحيد المتمثل في تقديم التماس للحصول على حكم بديل نيابة عنها من أجل ضمان تحقيق رغباتها فيما يتعلق بالتصرف في أصولها عند وفاتها".

وعقد جاي لينو قرانه على زوجته (مافيس لينو) منذ أكثر من 43 عامًا ولديه نجل ونجلة هما (أنجيلو وكاثرين).

ووفقًا للالتماس، كان جاي لينو يدير شؤونهم المالية بشكل أساسي طوال فترة زواجهما ويذكر أنه سيستمر في القيام بذلك.

ويعرف عن جاي لينو (جيمس دوغلاس ميور لينو) ذو الـ73 عام أنه يقدم برنامج The Tonight Show with Jay Leno على قناة NBC في نيويورك، وحصل على جائزة مارك توين عن فئة الفكاهة الأمريكية عام 2014 وجائزة الإيمي برايم تايم عام 1995.