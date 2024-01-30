مصرع اثنين من ضباط الشرطة الإيرانية بنيران مهربين

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة فارس جنوب إيران، قوله إن اثنين من ضباط الشرطة قتلا وأصيب 4 آخرون من أفراد قوى الأمن الداخلي إثر تعرضهم لإطلاق نار من قبل مهربين مسلحين مجهولين فجر اليوم، الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.

في سياق آخر؛ أعلن قائد سلاح الجو في الجيش الايراني الطيار "علي رضا صباحي فرد" أن المستقبل القريب سيشهد تزويد قوات الدفاع بجيل جديد من المسيرات لأداء مختلف المهمات التي توكل إليها، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة القوة الدفاعية إلى عدة أضعاف.

وبين المسئول الإيراني أنه سيتم إدراج موضوع نمو ورفع مستوى المنظومات الدفاعية الإيرانية الصنع في جدول أعمال هذه القوة، موضحا أنه لا يخفى على أحد الدور المتميز الذي يؤديه الدفاع عن الحدود الجوية لإيران الإسلامية.

وأشار إلى بلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي بشكل كامل في مجال المعدات الرادارية والصاروخية والمسيرات، مؤكدا أن تقدم التقنية يؤدي إلى رفع مستوى الدفاع إلى جانب الحصول على العلوم الحديثة، حيث يتم حاليا إنتاج وتصميم هذه المعدات داخل إيران الإسلامية بشكل واسع.