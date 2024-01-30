حرب الإبادة على غزة تكشف نقاط ضعف أمريكا في المنطقة

كشفت حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني عن تراجع دور الولايات المتحدة وقدرتها على الردع في المنطقة، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”.

وأوضحت الحرب في غزة أن واشنطن لم تعد الحليف الاستراتيجي لدول المنطقة في الأزمات، خاصة بعد أن قرر البيت الأبيض إبرام صفقة مع إيران والإفراج عن أرصدة مالية مجمدة لطهران، دون الالتفات لمخاوف دول الجوار أو الاهتمام بتمدد أذرع إيران في المنطقة.

كان ما أدى إلى ذلك هو تغيير واشنطن لسياستها الحازمة مع إيران وتخفيف الضغوط عليها.

جرأ ذلك الميليشيات الموالية لطهران على استغلال حرب غزة لاستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة وتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وفقدت واشنطن ثقة حلفائها، خاصة إثر خيبات الأمل والفشل الذي لحق بها وبسياساتها في المنطقة.

ويواجه التواجد الأمريكي في المنطقة مقاومة شديدة، وذلك بسبب سياستها تجاه القضية الفلسطينية.

وتأييد إيران المستمر للقضية الفلسطينية وندائها لضرورة وقف إطلاق النار هما من الأولويات القائمة لإيران.

وتقدم إيران الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية على الملف النووي باعتبارها قضية عاجلة.

وحاء انسحاب إسرائيل من لبنان وغزة سنة 2005 نتيجة لجهود المقاومة.