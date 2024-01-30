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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط نصف طن سكر ولحوم مجهولة المصدر داخل مخزن بشبين القناطر

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مديرية التموين فى القليوبية حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع لمراقبة الأغذية والأسعار، في إطار متابعة ومراقبة الاسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن داخل أرض زراعية بناحية شبين القناطر يقوم بإعادة تعبئة سكر تابع لشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية في أكياس بوزن 900 جرام وإسم تجاري آخر، مما يعد غشا تجاريا.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتقدر بنصف طن سكر، كما تم ضبط 21 قطعة مصنعات لحوم مجهولة المصدر، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية محافظ القليوبية مراقبة الأغذية مراقبة الأسواق

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