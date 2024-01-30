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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة: بايدن أعطى أوامره لتوجيه ضربات مؤلمة لإيران دون توسيع دائرة الصراع

بايدن والمرشد
بايدن والمرشد

كشفت صحيفة بوليتيكو عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى أوامره للقادة العسكريين ببحث السبل الممكنة لضرب حلفاء إيران وإيلام النظام في إيران دون التسبب في حرب أوسع في المنطقة في ظل الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني.

وصرح مسؤولون أمريكيون  لم يكشفوا عن هوياتهم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى أوامر لبحث خيارات للرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن وأسفر عن مقتل 3 جنود  وإصابة نحو 40 آخرين.
وذكرت الصحيفة  إن من بين خيارات الردع المطروحة استهداف أفراد إيرانيين في سوريا أو العراق أو الأصول البحرية الإيرانية في الخليج العربي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمجرد أن يعطي الرئيس الضوء الأخضر سيبدأ الرد خلال يومين ويأتي على شكل موجات ضد مجموعة من الأهداف.


أشار إلى ذلك أيضا ما قالته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها لا تعتقد أن إيران تسعى إلى الدخول في حرب مع الولايات المتحدة وإن واشنطن لا تسعى للحرب أيضا.

وألقت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج باللوم على إيران في مساعدة الجماعات المسلحة على مهاجمة الولايات المتحدة.


وأضافت "لا نسعى إلى الحرب، لكننا سنتحرك ونرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا".

استهدف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين الإبادة الجماعية الإبادة الاحتلال الصهيوني الأمريكي جو بايدن

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