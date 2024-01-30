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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا .. قرار من بشار الأسد يخص أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين

ارشيفي
ارشيفي

 
أصدر الرئيس السوري  بشار الأسد قرارا بمنح أبناء الشهداء و جرحى العجز الكلي والمفقودين الذين يدرسون في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة في الاختصاصات التي تتطلب دراستها حاسباً محمولاً، قرضاً طلابياً من دون فوائد، لشراء حاسب محمول لمرة واحدة خلال سنوات دراستهم وبقسط شهري مخفف.

وكان  الرئيس السوري بشار الأسد أصدر القانون رقم (1) لعام 2024 الذي ينص على تنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية كمنظمة شعبية طلابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

كما حدد المرسوم مهام الاتحاد وأهدافه وهيكليته التنظيمية وممارسة أنشطته من خلال بيئة مؤسساتية يستطيع الطلاب من خلالها التعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرارات بما يخدم العملية التعليمية ويحقق مصالح الطلبة في التحصيل العلمي، وبما ينسجم مع تطور منظومة التعليم العالي وأنماطه المختلفة.

 

وفي وقت سابق الرئيس السوري  بشار الأسد أصدر   قرارا بإعفاء العسكريين العاملين والمتقاعدين والشهداء من الأقساط المترتبة عليهم لدى المؤسسة الاجتماعية العسكرية.

ووفق وسائل إعلام سورية؛ فأن ذلك يأتي في إطار دعم الرئيس بشار الأسد المتواصل للعسكريين وعائلاتهم وذوي الشهداء.

ويشمل القرار العسكريين العاملين ضباطاً وصف ضباط وأفراداً والمتقاعدين والشهداء من العسكريين المشتركين في المشروع التعاوني المنزلي في المؤسسة الاجتماعية العسكرية على مواد منزلية بالتقسيط وإعفائهم من جميع الالتزامات المترتبة عليهم اعتباراً من ٢٠٢٤/٢/١ .
 

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