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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غفلوه.. طالب عربي ضحية عصابة أسماء ورحمة وصباح للمتعة بأكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

أحال المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، 3 سيدات هن أسماء ورحمة وصباح إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتشكيل عصابة للدعارة والسرقة واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه الأول 

نص اقوال شهادة المجني عليه :

شهد المجني عليه عربي الجنسية أنه إثر اتفاق بينه وبين المتهمة الأولى بالقدوم الى مسكنه لقضاء بعض الوقت

برفقته وبرفقة الشاهدين الثاني والثالث حضرت وبرفقتها المتهمتين الثانية و الثالثة إلى حيث يقطنون وقامت إحداهن بمغافلتهم وسهلت دخول بقية المتهمين إلى المكان وما إن ظفروا بهم قام أحدهم بإشهار سلاح ابيض ( سكين ) مهددا إياهم به فحاولوا مقاومته والامساك به فقام بالتعدى عليهم ضربا فترك تعديه أثر جروح لديهم ما أوقع الهلع في قلوبهم مفضيا إلى القضاء على مقاومتهم وحملهم على مغادرة المكان تحت وطأة ذلك الإكراه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات ( هاتف ايفون ، ساعتين يد و مبلغ مالي وقدره احدى عشر الف جنيه ) وإتمام جريمتهم 

جاء في أمر الإحالة أن المتهمات الثلاثة وشخص آخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، وآخرين مجهولين سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم  محمد بن محيسن بن حسين المالكي، سيف بن فيصل بن ناهر الحربي، محمد بن خالد بن ملفي الحربي، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفت الأولى والثانية والثالثة إلى حيث يقطن المجنى عليهم تحت سدول الليل نفاذا لمخطط أعدوه بإيهماهم بقضاء سهرة حمراء معهم. 

وقامت المتهمة الثانية، بمغافلة الضحايا وسهلت دخول باقى المتهمين إلى المكان، وما إن ظفروا بهم قام المتهم- الذي انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ بإشهار سلاح أبيض تالى الوصف مهددا إياهم به فحاولوا مقاومته والإمساك به فقام بالتعدى عليهم ضربا فترك تعديه إثر جروح لديهم مما أوقع الرعب في قلوبهم مفضيا إلى القضاء على مقاومتهم وحملهم على مغادرة المكان تحت وطأة ذلك الإكراه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وإتمام جريمتهم. 

ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية و الجنحة المعاقب عليهما بالمادة ٣١٤ من قانون العقوبات والمادتين 1/1 , 20، مكررا من القانون ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 1981 , 0 لسنة 2019 والبند رقم ( 1 ) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

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