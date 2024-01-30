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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤتمر Stem | التعليم : معلمو مدارس المتفوقين "نخبة النخبة"

مؤتمر نظام التعليم
مؤتمر نظام التعليم Stem

انطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر نظام التعليم Stem المنعقد تحت عنوان "الواقع والطموحات".

وينعقد مؤتمر نظام التعليم Stem تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وتناقش جلسات مؤتمر نظام التعليم Stem  اهم التحديات و  تعظيم المكتسبات التي تواجه نظام التعليم stem و كيفية دعم وتطوير والتوسع في هذا النوع النموذج التعليمي في وزارة التربية والتعليم.

وخلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر نظام التعليم Stem  ، قال محمد عطية مدير الإدارة المركزية للمصروفات بوزارة التعليم ومدير الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين Stem إن مدارس المتفوقين Stem تقوم بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وهدفنا الأساسي لهؤلاء الطلاب هو توجيهم نحو المستقبل.


وأضاف مدير الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين، خلال مؤتمر نظام التعليم Stem، أن رؤيتنا في مدارس المتفوقين Stem تعتمد على اننا نسعى لبناء جيل قادر على التفكير والتطور التكنولوجي

وقال :  نحن نقوم بتوفير المتطلبات لطلاب مدارس Stem بما يتناسب مع تطلعاتهم للمستقبل، ليكونوا جيل قادر على الابداع والابتكار.

وأكد عطية، ان المدرسين في مدارس المتفوقين Stem يكونوا من نخبة النخبة، قائلا: "مش أي حد بيدخل يدرس في مدارس المتفوقين Stem" ،  فمعلم مدارس  Stem غير باقي المعلمين.


واكد محمد عطية أن : الابداع والتفكير هو التحدي الأساسي للتميز ويجب أن نتكاتف لدعم طلاب مدارس Stem ، ونسعى جاهدين لبناء جيل واعد قادر على سوق العمل في المستقبل.

ووجه عطية الشكر لجميع العاملين بمدارس المتفوقين Stem ، وجميع المؤسسات التي توفر تعليم جيد لهؤلاء الطلاب

جدير بالذكر أنه تتضمن فعاليات مؤتمر نظام التعليم Stem   عددًا من الحلقات النقاشية، فخلال اليوم الأول،  دارت الجلسة الأولى حول نظام تعليم "STEM" في مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب في مرحلة التعليم الثانوي وإعداده لمرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل: (رؤية الطالب والخريج)،  وشارك في الجلسة طلاب مدارس "STEM" العبور وعدد من خريجي مدارس "STEM" بمختلف المحافظات، وعدد من طلاب وخريجي الجامعات بمصر والخارج.

كما دارت المناقشات حول سبل دعم هذه المنظومة التعليمية بما يخدم الطالب المصري لأنه هو المستقبل وقاطرة التنمية للدولة المصرية، مثمنين جهود الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم فى الاهتمام ودعم ورعاية هؤلاء الطلاب بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وطالب المشاركون في الجلسة بإتاحة منصة خاصة بطلاب مدارس STEM، وإنشاء مجلات بحثية لنشر الأبحاث الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى إنشاء عشر مدارس بجميع المحافظات مؤكدين أن ذلك هو الاستثمار فى البشر وإعداد كوادر مؤهلة للدراسة والعمل فى مختلف المجالات العلمية البحثية، وكيفية توفير الدولة الرعاية لطلابها، وإعداد طالب متكامل تتوافق مهاراته مع سوق العمل، والإسراع في تطوير المناهج، والترابط مع الصناعة، و دعم المجلس الأعلى للجامعات لهؤلاء الطلاب، ومراعاة البعد الإنساني فى الدراسة، بالإضافة إلى اكتشاف النوابغ مبكرا وتنميتهم، لأن التعليم هو المحور الأساسي للتنمية فى مصر.

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