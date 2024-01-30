يخص وزارة التربية والتعليم.. قرار مهم من ديوان الخدمة المدنية الكويتي

نقلت صحيفة الأنباء الكويتية أن ديوان الخدمة المدنية أصدر قرارا لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل العدواني، بإنهاء خبرات كافة المستعان بهم حيث سيكون يوم 31 الجاري آخر يوم لهم في العمل.

وذكر الديوان في قراره : "بالإشارة للمرسوم رقم (1) لسنة 2024 بتشكيل الوزراة يرجى التكرم منكم بالإيعاز لمن يلزم للعمل على ما يلي : إنهاء الاستعانة بخبرات كافة المستعان بخبراتهم سـواء مـن المتقاعدين أو مـن غير المتقاعدين المستعان بخبراتهم خارج أوقات الدوام الرسمي بجهات عملهم الأصلية من قبل الوزير السابق العاملين بالجهات التابعة لمعاليكم .

وختم الديوان قراره : علي ان يكون تاريخ نهاية الاستعانة بخبرات المشمولين بالبند السابق بما لا يتجاوز تاريخ 2024/1/31"