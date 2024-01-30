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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة السادسة.. وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل قريبا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيصل إلى الاحتلال الإسرائيلي قريبا للمرة السادسة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية خاضعة للإصلاح، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

وأضاف بلينكن: "لن يحصل تكامل دون الاعتراف بدولة فلسطينية ويجب تطوير سلطة فلسطينية قادرة على الاعتناء بشعبها".

وحول إيران قال بلينكن أنها معزولة مع شركائها في المنطقة وهناك قرارات مهمة وعقلية قادرة على تحقيق رؤية جديدة.

ولفت إلى أن أي سلطة فلسطينية لا تجد دعما من إسرائيل لن تستطيع تقديم ما يتطلبه الأمر للشراكة بين الطرفين وأن التحدي الآن هو مدى استعداد المجتمع الإسرائيلي للتعاون لتحقيق رؤية جديدة مع المنطقة وشعوبها.

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