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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدعو لخفض التصعيد والتوتر.. تعليق روسيا على استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

روسيا
روسيا

دعى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وإيران إلى عمل إجراءات لخفض التصعيد والتوتر بين البلدين خاصة بعد الهدوم على القاعدة الأمريكية في الأردن.

وقال المتحدث باسم الكرملين، أن الوضع بين الولايات المتحدة وإيران يرفع مستوى القلق وهناك حاجة إلى خطوات لتهدئة التوترات.

وأضاف الكرملين أن مستوى القلق والتوتر بين البلدين مرتفع جدا، لافتا إلى أنه يجب اتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر المتصاعدة بين واشنطن وطهران.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ارتفاع عدد العسكريين الأمريكيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة في الأردن إلى أكثر من 40 جنديا.

قال البنتاجون إن هجوم الطائرة المسيرة على القاعدة الأمريكية في  الأردن يحمل بصمات كتائب حزب الله في العراق.

أوضح البنتاجون أن إيران تقف وراء الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، مضيفا: "لا معلومات لدينا بشأن موقع انطلاق الطائرة المسيرة التي استهدفت قواتنا في الأردن، لكننا نعلم أن إيران هي التي تمول المجموعات المسئولة عن استهداف قواتنا في سوريا والعراق والأردن".

أشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن الوزارة تقيم حاليا كيف تمكنت المسيرة من اختراق الإجراءات الأمنية للقاعدة العسشكرية في شمال شرق الأردن.

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