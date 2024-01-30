الأردن يحتفل بعيد ميلاد الملك الـ62| تفاصيل

احتفلت عقيلة العاهل الأردني الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على إنستجرام بعيد ميلاد الماك عبد الله الثاني حيث قالت: كل يوم بجانبك هو عيد ونِعمة... كل عام وأنت بألف خير سيدنا.

وقال الديوان الملكي الهاشمي: في عيد ميلادك الثاني والستين نتضرع إلى الله أن تظل نبراس دروبنا وكبير أسرتنا وتاجا تعتز به جباهنا، فأنت الأب والأخ والبيت الكبير الذي يجمعنا. كل عام وأنت بخير سيدنا.

كما قال رئيس الوزراء ‎الأردني بشر الخصاونة: في العيد الثاني والستين لميلاد جلالة الملك ‎عبدالله الثاني بارك الله في عمره وأعزَّ مُلكه نستحضر بالعز والفخر الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهده الميمون، ونمضي بثبات وعزيمة خلف جلالته، يعضده سموُّ ولي عهده الأمين، في مسيرة التحديث ومواقفه الشجاعة في الدفاع عن قضايا أمتنا