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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يزور قرية وادي دارا لتعزيز المشروعات الاستثمارية والإنتاجية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب،بجولة تفقد في قرية وادي دارا. وتم خلال هذه الجولة متابعة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية بالقرية، حيث التقى نديم ببعض المستثمرين الذين شددوا على أهمية دعم القطاع الزراعي.

وأثناء لقائه بالمستثمرين الجادين، تم استعراض طلباتهم واحتياجاتهم بهدف إيجاد حلول سريعة تعزز استقرارهم وتعزيز إنتاج المزارع. يأتي هذا اللقاء في إطار التفاعل الفعّال بين السلطات المحلية وأبناء المجتمع لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، قام رئيس المدينة بزيارة المجزر الآلي وأقسام الماشية والعجول الملحقة به، حيث أشار إلى أهمية هذا المشروع الذي يسهم في توفير لحوم بأسعار مناسبة للمدينة والمحافظة. يتوقع أن يلعب المجزر الآلي دورًا كبيرًا في تلبية احتياجات المنطقة من الثروة الحيوانية وخفض أسعار اللحوم لصالح المواطنين.

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