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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين بمحاولة خطف فتاتين بمدينة نصر

صدى البلد

حددت جهات التحقيق جلسة عاجلة لمحاكمة 3 متهمين لاتهامهما بمحاولة خطف طفلتي الأسانسير في مدينة نصر لجلسة 31 يناير للمحاكمة.

وكشف أمر الإحالة أنه ومن بين الرجال الثلاثة كان والد الطفلتين الذي خطف إحداهما وسافر إلى المملكة العربية السعودية، بمعاونة صديقه وسائق.


وقالت هبة حسن والدة الطفلتين في التحقيقات : بناتي جني وحنين اتعرضوا لضغط نفسي صعب الفترة دي بسبب اللي اتعرضوا ليه من رعب لحظة خطفهم من الاسانسير بعد أن دبر والدهما الواقعة و اتفق مع شخصين لتنفيذها.

وتابعت والدة طفلتي خطف الاسانسير: معاملة والدهم كانت صعبة جدا وعنيفة من بداية جوازنا ودة اثر بعد كدة علي الحالة النفسية لبناتي وحاولت ابعدهم عن المشاكل ولكن والدهم مشاكله مش بتنتهي و تصرفاتوا غير مسئولة.


وأضافت والدة جني وحنين : يوم الواقعة بناتي كانوا راجعين من المدرسة والمتهمين كانوا في انتظارهم قدام الاسانسير  واول ما وصلوا بناتي تعرضوا ليهم زي ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي رصد لحظة التعدي عليهم وخطفهم.


وأشارت والدة طفلتي الاسانسير : بنتي جني التي تبلغ من العمر 14 ، كلمتي يوم الواقعة وقالتلي أن في شخصين خطفوا بنتي حنين وقتها كنت في الشغل ورجعت البيت وعرفت من حارث العقار أن الشخصين كانوا بيحاولوا يخطفوهم وان قدر ينقذ بنتي جني ومقدرش يمنعهم من خطف حنين  وعرفت بعدها أن والدهم هو اللي دبر واقعة الخطف وأنه سافر ببنتي حنين برة مصر.

واختتمت والدة الطفلتين : بنتي حنين  التي تبلغ من العمر 11 سنة  كلمتني 3 مرات بعد واقعة خطفها وكان واضح علي الله صوتها الخوف والرعب من اللي حصل وكانت بتقولي "أنا خايفة يا ماما وكنت فاكره اني هشوفكم في المطار وقولي لأختي جني أنها محظوظة اكتر مني و بابا كان بيحاول يحط ليا حاجه في العصير اعتقد منوم ، نفسي اجي ليكوا ، بحبكم و لكن الاتصال انقطع تماماً ".


واستكملت والدة الفتاة بانها تتمني عودة ابنتها حنين لحضنها مرة تاني.

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