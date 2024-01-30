تقارير: الضربة الأمريكية على أهداف إيرانية قد تحدث خلال أيام

ذكر مراقبون أن هناك توقعات بأن تبدأ الغارات الأمريكية على مواقع جماعات مسلحة موالية لإيران ريما خلال أيام، وفق ماذكرت صحف دولية.

وقالوا إن التوقعات تقول بأن الغارات ضد مواقع الميليشيات الموالية لإيران قد تكون خلال أيام.

يأتي ذلك فيما حذرت طهران من أن استهدافها "خط أحمر"، مشيرة بذلك إلى أن ضربات أمريكية داخل أراضيها لن يتم السكوت عنه.



أثار استهداف القاعدة الأمريكية شمال شرقي الأردن على الحدود مع سوريا، تصاعد الأصوات داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالب بتوجيه ضربات مباشرة لإيران.

حذر محللون في هذ السياق من كارثية استخدام متجاوز للحد للقوة وذلك ليس في هذه الحالة بل بشكل عام.

وتوقعوا أن يكون هناك ضربات متزامنة أو متلاحقة تصاعدية لأهداف نوعية داخل العراق وربما سوريا.

وقالوا بأن ضربات أمريكا لإيران ستكون مؤلمة لكنها لن تكون انتقامية بالقيام بعمليات تفجير كبيرة بسبب الغارات أو استخدام صواريخ محرمة.

