عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير: الضربة الأمريكية على أهداف إيرانية قد تحدث خلال أيام

طائرات أمريكية
طائرات أمريكية

ذكر مراقبون أن هناك توقعات بأن تبدأ الغارات الأمريكية على مواقع جماعات مسلحة موالية لإيران ريما خلال أيام، وفق ماذكرت صحف دولية.

وقالوا إن التوقعات تقول بأن الغارات ضد مواقع الميليشيات الموالية لإيران قد تكون خلال أيام.

يأتي ذلك فيما حذرت طهران من أن استهدافها "خط أحمر"، مشيرة بذلك إلى أن ضربات أمريكية داخل أراضيها لن يتم السكوت عنه.


أثار استهداف القاعدة الأمريكية شمال شرقي الأردن على الحدود مع سوريا، تصاعد الأصوات داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تطالب بتوجيه ضربات مباشرة لإيران.

حذر محللون في هذ السياق من كارثية  استخدام متجاوز للحد للقوة وذلك ليس في هذه الحالة بل بشكل عام.

وتوقعوا  أن يكون هناك ضربات متزامنة أو متلاحقة تصاعدية لأهداف نوعية داخل العراق وربما سوريا.

وقالوا بأن  ضربات أمريكا لإيران ستكون مؤلمة لكنها لن تكون انتقامية بالقيام بعمليات تفجير كبيرة بسبب الغارات أو استخدام صواريخ محرمة.
 

لغارات الأمريكية ذكر مراقبون أن هناك توقعات بأن تبدأ الغارات الأمريكية على مواقع جماعات مسلحة موالية لإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

موضوعات متعلقة

أزمة البحر الأحمر تؤخر وصول السفن 15 يوما إلى ميناء برشلونة

صحيفة عبرية تكشف ارتفاع عدد المرضى النفسيين لجنود الاحتلال العائدين من غزة

ثالث تجربة خلال أسبوع.. كوريا الجنوبية تعلن إطلاق بيونج يانج لصواريخ كروز

صحيفة: بايدن أعطى أوامره لتوجيه ضربات مؤلمة لإيران دون توسيع دائرة الصراع

حرب الإبادة على غزة تكشف نقاط ضعف أمريكا في المنطقة

9 منظمات دولية: قرارات أمريكا وحلفائها المتهورة تقطع شريان الحياة لأهالي غزة

ضربة كبرى لشركة أمريكية بسبب المقاطعة في كل الدول العربية

مفاجأة سارة للمصريين في الصباح.. قفزة كبيرة بإيرادات السياحة خلال 2023

ترشيحاتنا

متنكرين بملابس أطباء.. جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مستشفى بغزة| فيديو

لن نترك سوريا.. واشنطن توجه رسالة لموسكو بعد تصريحاتها عن القوات الأمريكية

مدبولي يوجه بوضع خطة لتحفيز الاستثمار في توطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية

جناح فلسطين بمعرض الكتاب: هذه القطعة من المعرض هي قبلتنا نحو مصر

قطع الخنصر والبنصر|حيثيات الحكم على شقيقين ونجل عمهما شرعا في قتـ.ل شخص

حملات أمنية مكبرة لمنع محاولات احتكار السلع ورفع أسعارها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة منى زكي

آسر ياسين يقابل محمود حميدة في موعد مع الماضي

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

بعد سرقتها مرتين.. فساتين ومجوهرات أحلام المثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ