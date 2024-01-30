عقد الاجتماع الشهري لكهنة قطاع "القبة" لوضع خطة عمل للعام الجديد

عقد كهنة كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية أمس اجتماعهم الدوري، في كنيسة الشهيد مار جرجس بحمامات القبة بحضور نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع.

بدأ الاجتماع بالقداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا ميخائيل، وشاركه الآباء الكهنة.

وعقب القداس بدأت فقرات الاجتماع، واستهلها الآباء الكهنة بتقديم التهنئة لنيافة الأنبا ميخائيل بحصوله على درجة الدكتوراه من الكلية الإكليريكية، في موضوع بعنوان "الإخلاء الإلهي بين التعليم الكتابي والتقليد الآبائي والليتورجي" تلاه مناقشة بعض الأمور الرعوية التي تخص القطاع، كما تم وضع خطة العمل للعام الجديد، وأكد نيافته على ضرورة الاهتمام بصلاة المخدع وتشجيع الشباب والخدام على القراءة، كما شكر الآباء الكهنة لاهتمامهم بمعهد كينونيا الخاص بتعليم الكتاب المقدس، وكذلك المعهد القبطي للدراسات النفسية لما لهما من دور هام في التوعية والتعليم ، وأيضًا الدور المجتمعي الذي يقوم به قطاع "القبة" من خلال مستشفى الحياة بحمامات القبة والمستوصفات الطبية التي تم تأسيسها من خلال بعض المؤسسات التنموية.