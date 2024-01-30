تحرك عاجل لوزارة الرياضة بعد خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن وزارة الرياضة، خاطبت الاتحاد المصري لكرة القدم، لمعرفة أسباب إخفاق الفراعنة في بطولة كاس أمم أفريقيا.



وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن خطاب وزارة الرياضة للجبلاية، يشتمل على أن المنظومة الرياضية المصرية متطورة وتحقق انجازات في كل القطاعات عدا كرة القدم.



وأضاف حتحوت، إن الخطاب شدد على أن الدولة المصرية وفرت كل عوامل النجاح لتقديم أفضل صورة عن الكرة المصرية في كأس الأمم، وتجلى ذلك في رعاية السيد رئيس الجمهورية ، الذي تفضل بزيارة المنتخب قبل التوجه إلى أبيدجان لدعم اللاعبين، بجانب عدم تدخل وزارة الشباب والرياضة، في أي أمور فنية، ومناقشة أي اختياراته لمدربين أو أجهزة فنية، تاركة الحرية الكاملة لاتحاد الكرة، كما هو معتاد مع باقي الاتحادات، لتنظيم دولاب العمل الفني.



وأشار حتحوت، إلى أن الخطاب الصادر من وزارة الرياضة، طلب تقريرًا مفصلًا من اتحاد الكرة خلال ساعات عن الملابسات الفنية والمالية والإدارية التي أدت إلى هذا الاخفاق، والنتائج غير المرضية التي أثارت غضب الرأي العام، لافتا إلى أن الساعات المقبلة تشهد اجتماعا عاصفا بين وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة أسباب الاخفاق في كأس الأمم الأفريقية.

