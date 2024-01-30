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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدون مجهود.. خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة

شهادة بيانات
شهادة بيانات

يسعي الكثير من المواطنين إلي استخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة حيث أنها تستلزم مجموعة من الإجراءات مع ضرورة التزام السائق بها من أجل الحصول عليها.

شروط استخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة

وتتضمن الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على شهادة بيانات لرخصة القيام كما يلي: - 

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- يجب أن يقدم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة القيادة على نموذج.

- يقدم من يرغب في استخراج الشهادة صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.

- يشترط تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.

- ضرورة نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء الرخصة أو عدم وجودها.

- ضرورة أن تكون صورة بطاقة الرقم القومى سارية مع الاطلاع على الأصل.

- يجب تقديم رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.

تسعي الحكومة إلي تقديم خدماتها عبر الانترنت بكل سهولة ويسر للمواطنين والتي من بينها إمكانية استخراج شهادة بيانات سيارة إلكترونيا.


خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة 


هناك مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي يجب للمواطن القيام بها من أجل الحصول على شهادة بيانات سيارة :-

- تبدء أولي خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة من خلال التوجه إلي الإدارة العامة للمرور

- فى هذه  يجب على المواطن إحضار أصل البطاقة الشخصية أو جواز السفر لإثبات الشخصية من أحل استخراج شهادة بيانات سيارة

- وتشمل هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج شهادة بيانات سيارة القيام بشراء نموذج 256 مرور، للحصول على رخصة قيادة من وحدة المرور التابع لها.

-  كما يلزم شهادة طبية تشمل اللياقة الطبية لرخصة القيادة، باطنة وعيون.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

يمكن من خلال الإنترنت أيضا الاستعلام عن مخالفات المرور والتي تتضمن مايلي :-

- تبدء أولي الخطوات بالدخول لمنصة مصر الرقمية للاستعلام عن مخالفات المرور

- أما  هذه الخطوة يلزم على المواطن الراغب فى الاستعلام عن مخالفات المرور باختيار تصفح الخدمات

- وفى هذه الخطوة ستظهر بعدها قائمة الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية.

- ثم تقوم بعدها بالضغط على أيقونة «مركباتي».

- بعدها ستظهر معلومات بالمرور والسيارة، والتي يمكن من خلالها تجديد رخصة المركبة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية المختلفة وسدادها، دون الاحتياج للانتظار.

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- وفى هذه الخطوة يطلب منك الضغط على أيقونة استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- ثم تقوم ب تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- ثم إدخال بيانات المركبة المطلوبة، ثم ستظهر نتيجة الاستعلام.

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