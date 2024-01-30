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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"أمهات مصر" تدعو أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم على الالتحاق بمدارس STEM

مؤتمر نظام التعليم
مؤتمر نظام التعليم STEM

أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، على ضرورة قيام أولياء الأمور بلفت أنظار أبنائهم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

 

وقالت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور،  في بيان لها ،  إن مدارس المتفوقين STEM من المدارس المتميزة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مؤكدةً أن هذه المدارس تعمل على تنمية مهارات الطلاب الإبداعية والابتكارية والعلمية. 

 

وأشادت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور،  بالدعم اللامحدود المقدم من مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم لـ مدارس STEM. 

 

وشددت مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور ، على أولياء الأمور بضرورة تشجيع أبنائهم علي التفوق في الشهادة الإعدادية والحصول على الدرجات النهائية في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية حتي يستطيعوا الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بعد المرحلة الإعدادية.

 

وأشادت مؤسس إتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور بإنطلاق فعاليات مؤتمر نظام التعليم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”، تحت عنوان "الواقع والطموحات" على مدار يومي 29 و30 يناير الجاري، والذي افتتحه أمس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية، وحسن شحاتة وزير العمل، وشون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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