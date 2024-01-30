سوريا.. وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات

تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد نسخة من أوراق اعتماد السفير حسن أحمد الشحي سفيراً مفوضاً وفوق العادة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية.

وكانت صحيفة “الوطن” السورية نقلت عن مصادرها قولها إن دولة الإمارات العربية المتحدة رفعت تمثيلها الدبلوماسي داخل دمشق، حيث سيترأس البعثة الدبلوماسية الإماراتية السفير حسن أحمد الشحي، وذلك بعد نحو 13 عاماً من شغور هذا المنصب.

ووصل إلى دمشق أمس، الاثنين، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة حسن أحمد الشحي، ليكون بذلك أول سفير لبلاده في سوريا منذ عام 2011.

وفي ديسمبر 2018؛ أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين، حيث تولى القائم بالأعمال المستشار عبد الحكيم النعيمي أعمال السفارة.

وشغل الشحي منصب سفير الإمارات في العراق منذ عام 2015، وقبلها سفيراً لبلاده في السودان.

وفي مارس الماضي؛ قام الرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء، بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات، حيث أجرى ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات رسمية تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين السوري والإماراتي.

وأشار الرئيس الأسد حسب البيان الذي صدر عقب المباحثات إلى أن مواقف الإمارات دائماً كانت عقلانية وأخلاقية، وأن دورها في الشرق الأوسط هو دور إيجابي وفاعل لضمان علاقات قوية بين الدول العربية، مؤكداً أن هذا الدور يتقاطع مع رؤية سوريا في ضرورة تمتين العلاقات الثنائية بين الدول العربية وصولاً إلى العمل العربي المشترك الذي يشكل الانعكاس المنطقي لما يجمع بين هذه الدول وشعوبها ويحقق مصالحها