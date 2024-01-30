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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا: تعليق مساعدات الأونروا عدوان صارخ على القيم الإنسانية

ارشيفي
ارشيفي

أدانت سوريا قيام بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة بتعليق مساهمتها المالية لوكالة الأونروا في انحياز مفضوح لحملة التحريض التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذاً لمخططاته في تصفية الوكالة وإنهاء الخدمات التي تقدمها للشعب الفلسطيني.

وقالت  وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها إن إجراءات هذه الدول تشكل عدواناً صارخاً على القيم الإنسانية يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي وتخلياً منها عن تحمل المسؤولية الجماعية التي أقرتها الأمم المتحدة في توفير الدعم للاجئين الفلسطينيين لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

ودعت سوريا  إلى رفض حملة الاحتلال الممنهجة ضد الأونروا داعية  الدول التي علقت تمويلها للوكالة إلى مراجعة قراراتها لما ستجلبه من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني.

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