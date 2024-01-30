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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تفتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسي الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وأوضحت رأفت انه تم فتح باب الالتماسات لطلاب الليسانس من اليوم الاثنين الموافق ٢٩ يناير حتى يوم الخميس الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٤ م.

جامعة القاهرة
على جانب آخر افتتحت كلية العلوم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبده الشريف عميد الكلية، قاعة ابن سينا بمبنى النبات القديم بالكلية بعد تطويرها لتتواكب القاعة المطورة مع التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي وبالتزامن مع مرور 100 عام على تأسيس كلية العلوم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن قاعة ابن سينا بعد تطويرها أصبحت تتضمن 3 قاعات هي: القاعة التفاعلية الرئيسة للندوات والسمينارات والمؤتمرات وتم تزويدها بأحدث تقنيات العرض والصوت، وقاعة التعلم التشاوري لورش العمل والتدريب، والقاعة الثالثة للتحكم الصوتي والضوئي وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قاعة المكتبة الرقمية لتسهيل مهمة الباحثين في البحث في قواعد بيانات الكلية للدوريات والرسائل العلمية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، إن عملية التطوير لقاعة ابن سينا تمت في ضوء المعايير الحديثة للجامعات تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية وطبقا لرؤية مصر 2030 لرفع كفاءة العملية التعليمية من أجل مساعدة الكلية على الانتقال من برامج التعليم التقليدي إلى برامج التعليم التفاعلي والمدمج والهجين وغيرها، لتلبية متطلبات سوق العمل في تقديم تعليم وتدريب متميز وتعزيز مهارات طلاب الكلية وخريجيها، والمساعدة في النقل المباشر (أونلاين) لجميع البرامج التدريبية والبرامج الدراسية الحديثة لمرحلة البكالوريوس مثل برنامج علوم تكنولوجيا البيئة، وبرنامج علوم وتكنولوجيا النانو، وبرنامج الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي، وبرنامج الفيزياء الحيوية الطبية، والبرامج الحديثة لمرحلة الدراسات العليا مثل دبلوم التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة.

شهد الافتتاح، الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة، فى حضور وكلاء كلية العلوم الحاليين والسابقين، ورؤساء الأقسام ومديري المراكز والوحدات بالكلية، كما حضر الافتتاح السفير عبد العزيز مطر مندوب المملكة العربية السعودية في جامعة الدول العربية، والقنصل سلطان السبيعي قنصل المملكة العربية السعودية بمصر.

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