عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطلب جزائري.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدا بشأن قرار محكمة العدل الدولية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء، اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر، بغية إعطاء صبغة تنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص، وذلك بحسب ما نشرته صحف الجزائر المحلية.

 

يأتي هذا الاجتماع في اطار تنفيذ التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومجهودات الجزائر المتواصلة، من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، بالخصوص بمجلس الأمن منذ تبوئها مقعدا كعضو غير دائم في الجهاز الأممي في الفاتح من يناير.

وتحضيرا لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية، باشرت بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية، مشاورات مكثفة، حيث تم عقد اجتماع مصغر في البعثة الجزائرية، ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، ممثلي كل من فلسطين وجنوب افريقيا، وهذه الأخيرة كانت وراء رفع الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص جرائم الابادة الجماعية المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني بغزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

موضوعات متعلقة

سيلفي الفئران يجدد مغامرات توم وجيري .. تقرير مثير لـ CNN

الهدف إجبار سكان القطاع على الهجرة باستهداف الأونروا.. القصة الكاملة لمزاعم إسرائيل ضد موظفي وكالة غوث اللاجئين في غزة

مسرح الحرية من رمز إلى ضحية حرب| كيف أصبح الفن هدفا للاحتلال في مخيم جنين؟

فضيحة كبرى| تفاصيل قمع مظاهرات مناصرة لفلسطين في جامعات أمريكا.. ضرب نار ومواد كيميائية

ثلوج القطب الشمالي فى خطر| تفاقم ظاهرة انصهار أكبر جبل ثلجي في العالم.. يتجه إلى المحيط

الفواكه والخضروات تتعفن| أزمة البحر الأحمر تضرب تجارة المواد الغذائية الطازجة في أوروبا.. القارة العجوز تجوع

قناصة "ساجار" يصدمون إسرائيل| صحيفة عبرية تفند التطور المذهل لمنظومة حزب الله العسكرية.. تفوقوا على جيوش كبرى

فضيحة للجيش الإسرائيلي| النيران الصديقة تحصد 20% من قتلى الاحتلال بحرب غزة.. لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

عصابة الدولارات في العمرانية.. تجار العملة في ورطة بسبب العقوبات

الوظائف الحكومية 2024.. انتهاء التقديم خلال ساعات ومفاجأة بشأن السن

لاعب سوبر.. الزمالك يقترب من ضم صفقة برازيلية

ننشر الصور الأولى للقضاء على أسراب الجراد في حلايب وشلاتين وأبو رماد

بسبب العدوان.. البعثة الأممية لحقوق الإنسان تحذر من أمر خطير بقطاع غزة

يورجن كلوب يصدم الجماهير بشأن إصابة محمد صلاح ..تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ