بطلب جزائري.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن غدا بشأن قرار محكمة العدل الدولية

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء، اجتماعا طارئا بطلب من الجزائر، بغية إعطاء صبغة تنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص، وذلك بحسب ما نشرته صحف الجزائر المحلية.

يأتي هذا الاجتماع في اطار تنفيذ التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومجهودات الجزائر المتواصلة، من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، بالخصوص بمجلس الأمن منذ تبوئها مقعدا كعضو غير دائم في الجهاز الأممي في الفاتح من يناير.

وتحضيرا لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية، باشرت بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية، مشاورات مكثفة، حيث تم عقد اجتماع مصغر في البعثة الجزائرية، ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، ممثلي كل من فلسطين وجنوب افريقيا، وهذه الأخيرة كانت وراء رفع الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية بخصوص جرائم الابادة الجماعية المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني بغزة.