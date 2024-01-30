لإقامة تأبين له.. عائلة جندي إسرائيلي قـ.ـتل بغزة تقتحم المسجد الأقصى| فيديو

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن عائلة جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي قـتـل في قطاع غزة اقتحمت المسجد الأقصى اليوم بحماية من شرطة الاحتلال.

https://x.com/qudsn/status/1752321161474490374?s=20

وفي وقت سابق اليوم، أقدم 39 مستوطنا على اقتحام ساحات المسجد الأقصى بعد ظهر اليوم، في ظل مظلة حماية من قوات الاحتلال.

ونفذ عشرات المستوطنين اقتحامهم للأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية.

وزيادة في الاستفزاز منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين الفلسطينيين من الدخول ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.