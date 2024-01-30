بريطانيا: غزة أرض محتلة وستظل جزء من دولة فلسطينية مستقبلا

أعربت بريطانيا عن قلقها بعد تنظيم مؤتمر في القدس يدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة بحضور وزراء إسرائيليين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأكدت بريطانيا، أن قطاع غزة أرض فلسطينية محتلة وستظل جزءا من دولة فلسطينية مستقبلا.

وفي سياق متصل، قال وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي، يواف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن حماس لن تحكم قطاع غزة مجددا.

وزعم جالانت أن إسرائيل ستحكم قطاع غزة بعد الحرب عسكريا وليس مدنيا.

كما ادعى أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قد فقدت 25% من مقاتليها في العمليات العسكرية الجارية بـ غزة.