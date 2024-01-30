نقل النواب تتابع خطة تطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعا اليوم للاستماع لرئيس الهيئة العامة لسكة الحديد وقيادات الهيئة حول خطة تطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

عرض المهندس محمد عامر رئيس الهيئة العامة لسكة الحديد، خطة وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية في مصر ، مؤكدا انها تتضمن خمسة محاور ، هي تطوير الوحدات المتحركة ، وتجديد السكة ، وتحديث نظم الإشارات ، والتطوير الشامل للورش، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العنصر البشري.

وكشف رئيس الهيئة العامة للسكة الحديد ، امام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان رؤية هيئة السكة الحديد، هي جزء من رؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.

وتابع عامر ، أن ذلك يأتي جنباً إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.

وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، ان رؤية مصر ٢٠٣٠ تعطي أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيني متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية وتأتي كل هذه الأهداف، المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليميا ودوليا.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للسكة الحديد، ان الهيئة حرصت علي رفع كفاءة الأسطول الحالي من عربات الركاب وزيادة العمر الافتراضي للعربات التي اقتربت أو تجاوز عمرها 40 سنة فقامت باتباع خطة لرفع كفاءة وتحسين مظهر العربات الموجودة بالتشغيل عن طريق الإمكانات المتوفرة .

وأضاف عامر ، انه تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 1354 عربة ركاب تحيا مصر من إجمالي عدد 1385 عربة ركاب وتم الإنتهاء من تطوير عدد 55 عربة أسباني من إجمالي عدد 150 عربة .

وتابع ، ان هذا بالاضافة إلى إبرام عقود صيانة طويلة الأجل مع شركة تالجو الأسبانية لصيانة قطارات الركاب والنوم وتم التعاقد مع شركة TMHI لتقديم قطع الغيار والدعم الفني لعدد 1350 عربة وذلك للمحافظة على حالة العربات المثلى مما يضمن إطالة العمر الافتراضي للعربات لأطول فترة ممكنة.