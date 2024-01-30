حقوق إنسان النواب تؤكد أهمية تنسيق الجهود لحفظ الأمن الدولي واستقرار الشرق الأوسط

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، أهمية التواصل البرلماني مع أعضاء لجان حقوق الإنسان واللجان المعنية بالبرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية؛ لمزيد من تنسيق الجهود بما يخدم السياسة الخارجية البرلمانية القائمة على حفظ الأمن الدولي، واستقرار الشرق الأوسط، ومواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم /الثلاثاء/، مع السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين؛ لمناقشة جهود وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتوثيق الجرائم الإسرائيلية للحرب على غزة، وآخر المستجدات على الساحة الدولية.