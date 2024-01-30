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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخروج من أمم أفريقيا| نجم السنغال ينفجر غضبا: الحكم الفاسد قتلنا

صدى البلد

انفجر كريبين دياتا نجم منتخب السنغال، غضبا تجاه الجابوني بيير آتشو حكم لقاء كوت ديفوار، أمس الإثنين في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، غضب دياتا تجاه منظمي البطولة واتهمهم بالفساد بعد خروج منتخب بلاده من دور الـ16 أمام ساحل العاج مستضيفة للبطولة بركلات الترجيح.

وأكدت الصحيفة أن دياتا هاجم طاقم التحكيم في المنطقة المختلطة قبل مغادرة الملعب، وقال للحكم: "لقد قتلتنا.. أنت فاسد".

وطالب منتخب السنغال بالحصول على ضربة جزاء في بداية الشوط الثاني بعد سقوط إسماعيلا سار، لكن الحكم رفض احتسابها بينما احتسب ركلة جزاء لصالح كوت ديفوار قبل النهاية بدقائق.

وقال دياتا للحكم: "لقد ذهبت إلى تقنية الفيديو لتمنحهم ركلة جزاء، بينما يلتقط رجلنا (سار) الكرة على بعد 40 مترًا من المرمى، ويركض داخل منطقة الجزاء وأنت لا تريد الذهاب إلى تقنية الفيديو؟".

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