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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الزقازيق: قبول تحويل الطلاب من الكليات بالفصل الدراسي الثاني للالتحاق بالبرامج المميزة

الدكتور خالد الدرندلي
الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة

وافق مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، على قبول تحويل الطلاب من الكليات خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2024/2023 للالتحاق بالبرامج المميزة (نظام الساعات المعتمدة) وذلك في ضوء الحد الأدنى للقطاع، طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 5 / 2019 م .


جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلي اليوم /الثلاثاء / ، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات.


واستعرض المجلس آخر التعديلات للوائح الكليات بما يتماشى مع التحول لنظام الساعات المعتمدة، وذلك بناءً على اللوائح الوزارية الاسترشادية، وتقرير اللجان المشكلة المختصة بالجامعة، وبعد أخذ رأى لجان القطاع المختصة، وعرض تلك المقترحات على المجلس الأعلى للجامعات، لموافقته عليها.


وكان المجلس استهل اجتماعه بتقديم التهنئة إلى القيادة السياسية ووزارة الداخلية بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة الـ٧٢، مؤكداً أهمية الدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وتفان،ٍ داعياً المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وأن يديم عليها نعمة السلام والاستقرار.
 

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