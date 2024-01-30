وكيل نقل البرلمان يطالب بسرعة حل مشكلات السكة الحديد

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الرؤية الحالية للدولة المصرية، تتبنى تطوير منظومة النقل بشكل عام في مختلف المحاور، والقضاء علي مختلف المشكلات ومنها التى تواجه منظومة السكة الحديد.



جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، لاستعراض خطة تطوير منظومة السكة الحديد بحضور مهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكة الحديد.

وأضاف قرقر، أن تطوير منظومة السكة الحديد يحقق نقلة نوعية بالبلاد، للقضاء علي الحوادث التى كانت تحدث من قبل بالإضافة إلي تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، لتكون لائقة بهم.



وشدد النائب وحيد قرقر، علي ضرورة الإسراع في حل المشكلات الخاصة بمحطات وقطارات ومزلقانات السكة الحديد التى استعرضها النواب في طلبات الإحاطة المقدمة منه، ومنها محطة الكردى وخط قطار المنزلة وتطوير محطة المحلة الكبرى وغيرها من المشكلات.



وأوصت اللجنة في ضوء مناقشات الأعضاء، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظتى الغربية والدقهلية لتفقد أوضاع النقل والسكة الحديد بها، ولاسيما المحلة الكبرى وطنطا وعدد من مراكز الدقهلية، للوقوف على طبيعة المشكلات التى عرضها نواب المحافظتين.